Супруг Примадонны не смог сдержать эмоций и высказал всё, что он думает о новом монументе на болотной набережной.
В столице на Болотной набережной смонтировали огромную инсталляцию швейцарского скульптора Урса Фишера под названием "Большая глина № 4".
Арт-объект из алюминия по задумке автора должен передать идею "осмыслению акта созидания и преображения материи в руках человека".
Москвичи с недоумением смотрят на монумент, не находя в нём ничего эстетичного и привлекательного.
Максим Галкин тоже не сумел оценить глубокую идею иностранного художника.
12-метровая скульптура привела шоумена в состояние шоку. Даже то, что арт-объект прибыл прямиком из Флоренции, где он украшал площадь Палаццо Веккьо, не смогло заставить юмориста проникнуться сомнительной эстетикой спорного шедевра.
"Да простит меня Урс Фишер и фонд, который это ставит, я так понимаю, не за деньги налогоплательщиков, а частные инвестиции. Но это не отменяет того, что это выглядит, как просто 12-метровая стопка не очень аккуратного дерьма. Просто кошмар!" — сказал пародист в своём Instagram-аккаунте.
Супруг Аллы Пугачёвой объяснил, что жители Флоренции могут спастись любованием работами Микеланджело. Москвичам же, по мнению артиста, придется нелегко.
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