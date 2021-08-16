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"Просто кошмар!" — Максим Галкин шокирован новым памятником в центре Москвы

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Супруг Примадонны не смог сдержать эмоций и высказал всё, что он думает о новом монументе на болотной набережной.

"Просто кошмар!" — Максим Галкин шокирован новым памятником в центре Москвы

В столице на Болотной набережной смонтировали огромную инсталляцию швейцарского скульптора Урса Фишера под названием "Большая глина № 4".

Арт-объект из алюминия по задумке автора должен передать идею "осмыслению акта созидания и преображения материи в руках человека".

Москвичи с недоумением смотрят на монумент, не находя в нём ничего эстетичного и привлекательного.

Максим Галкин тоже не сумел оценить глубокую идею иностранного художника.

12-метровая скульптура привела шоумена в состояние шоку. Даже то, что арт-объект прибыл прямиком из Флоренции, где он украшал площадь Палаццо Веккьо, не смогло заставить юмориста проникнуться сомнительной эстетикой спорного шедевра.

"Да простит меня Урс Фишер и фонд, который это ставит, я так понимаю, не за деньги налогоплательщиков, а частные инвестиции. Но это не отменяет того, что это выглядит, как просто 12-метровая стопка не очень аккуратного дерьма. Просто кошмар!" — сказал пародист в своём Instagram-аккаунте.

Супруг Аллы Пугачёвой объяснил, что жители Флоренции могут спастись любованием работами Микеланджело. Москвичам же, по мнению артиста, придется нелегко.

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Автор: Елена Былкина
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