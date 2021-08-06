Известный врач дал неутешительный прогноз по поводу МакSим

Врач Андрей Андриевский предполагает, что из-за последствий поражения лёгких певица МакSим не сможет больше петь.

Марина Абросимова (настоящее имя МакSим) справилась с тяжёлым недугом. После длительной комы артистка постепенно приходит в себя. Её отключили от аппарата искусственной вентиляции лёгких, так как певица уже может дышать самостоятельно.

Поклонники МакSим торопят события, желая увидеть Марину на сцене, однако есть мнение, что певица может распрощаться со сценической карьерой.

Известный врач Андрей Андриевский считает, что болезнь не пройдёт для артистки бесследно.

По мнению специалиста, после ИВЛ период восстановления будет сложный и длительный. Такие выводы медик делает, исходя из того, что у Абросимовой область поражения лёгких составляла почти 75%.

Реабилитационный период, по словам врача, может затянутся на несколько месяцев.

Прежде чем певица снова сможет запеть, ей необходимо восстановить "хорошую дыхалку". Опыт врача подсказывает, что это не всегда можно реализовывалось.

"Человек не сможет петь и переносить тяжёлые физические нагрузки. После ИВЛ восстановление достаточно длительное, долгие месяцы. На время, а, может и навсегда, о певческой карьере придётся забыть", — цитирует слова Андриевского "Московский комсомолец".

Медик отметил, что после коронавирусной инфекции, которая у артистки не подтвердилась, пациент может даже остаться инвалидом, так как сильно страдают ткани лёгких.

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