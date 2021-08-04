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Певица МакSим впервые поговорила с родными после комы

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

У исполнительницы хита "Знаешь ли ты" певицы МакSим проснулся аппетит, поэтому она попросила близких принести ей в больницу любимое лакомство.

Певица МакSим впервые поговорила с родными после комы

Поклонников Марины Абросимовой (настоящее имя МакSим) обрадовала новость о том, что артистка победила болезнь. Прогнозы делались самые печальные. Говорили даже о том, что артистка может разделить судьбу Жанны Фриске и Юлии Началовой, которые умерли в рассвете лет.

Однако МакSим сумела выкарабкаться, несмотря на то, что находилась на волосок от смерти. Почти месяц исполнительница провела в медикаментозной коме, дыша через аппарат ИВЛ.

Для Марины этот срок прошёл незаметно, она до сих пор не может поверить, что пролежала без сознания так долго.

После месяца тревог и переживаний мама МакSим смогла пообщаться с дочерью. Личные визиты в больницу запрещены, но родительница смогла поговорить с артисткой с помощью современных средств связи.

"Предстоит еще долгая терапия, до полного выздоровления пока далеко. Она пообщалась с дочками и с мамой по видеосвязи", — цитирует слова PR-менеджера артистки Яны Богушевской СтарХит.

Директор певицы отметила, что артистка попросила, чтобы ей принесли любимое угощение.

"Она в бодром боевом настроении, ест самостоятельно. У Марины появились силы, она может самостоятельно сидеть, уже свешивает ноги с кровати. В больнице у пациентов специальное питание, все скучают по обычной еде. Марина вот просит принести ей мороженое", — поделилась Богушевская.

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Автор: Елена Былкина
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