"Что здесь происходит?";

Американская певица Бритни Спирс опубликовала эротические кадры в Instagram. Фанаты звезды не одобрили выходку Бритни.

Из одежды на поп-исполнительнице — только короткие джинсовые шорты. Бритни на фото не просто прикрывает грудь ладонями, а крепко сжимает бюст, придавая ему более соблазнительную форму.

Фанаты раскритиковали провокационное видео. Попытка звезды выглядеть обольстительной вызвала море негодования.

Впрочем, нашлись и те, кто восхитился певицей.

Britney Spears - ...Baby One More Time (Official Video)