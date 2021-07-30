Бритни Спирс снялась топлес и взволновала поклонников

Американская певица Бритни Спирс опубликовала эротические кадры в Instagram. Фанаты звезды не одобрили выходку Бритни.

Бритни Спирс

Из одежды на поп-исполнительнице — только короткие джинсовые шорты. Бритни на фото не просто прикрывает грудь ладонями, а крепко сжимает бюст, придавая ему более соблазнительную форму.

Фанаты раскритиковали провокационное видео. Попытка звезды выглядеть обольстительной вызвала море негодования.

Бритни Спирс

"Что здесь происходит?"; "Я буквально сбит с толку"; "То, что ты занимаешься подобными вещами, — неправильно"; "Веди себя нормально, на тебя дети смотрят", — комментировали смелый контент подписчики Бритни.

Впрочем, нашлись и те, кто восхитился певицей.

"Шикарно выглядишь!"; "Невероятно красивая женщина!"; "Моя королева!"; "Бритни, ты великолепна! Я тебя люблю!"; "Ты прекрасна!" — писали фолловеры.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.