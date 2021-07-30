Американская певица Бритни Спирс опубликовала эротические кадры в Instagram. Фанаты звезды не одобрили выходку Бритни.
Из одежды на поп-исполнительнице — только короткие джинсовые шорты. Бритни на фото не просто прикрывает грудь ладонями, а крепко сжимает бюст, придавая ему более соблазнительную форму.
Фанаты раскритиковали провокационное видео. Попытка звезды выглядеть обольстительной вызвала море негодования.
"Что здесь происходит?";
"Я буквально сбит с толку";
"То, что ты занимаешься подобными вещами, — неправильно";
"Веди себя нормально, на тебя дети смотрят", — комментировали смелый контент подписчики Бритни.
Впрочем, нашлись и те, кто восхитился певицей.
"Шикарно выглядишь!";
"Невероятно красивая женщина!";
"Моя королева!";
"Бритни, ты великолепна! Я тебя люблю!";
"Ты прекрасна!" — писали фолловеры.
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