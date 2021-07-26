Дмитрий Шепелев первый раз показал лицо сына Платона

Ранее Дмитрий Шепелев очень резко отвечал в социальных сетях тем любопытным подписчикам, которые просили продемонстрировать им, как выглядит наследник покойной певицы Жанны Фриске. Теперь телеведущий объяснил, почему целых восемь лет скрывал лицо мальчика от посторонних глаз.

Дмитрий Шепелев

Сын Шепелева и Фриске Платон остался без матери в двухлетнем возрасте. Заботу о мальчике полностью взял на себя Дмитрий.

Он тщательно оберегал ребёнка от публичного пространства, изредка публикуя фото мальчика со спины и рассказывая забавные истории из жизни своего ребёнка.

Теперь звезда ТВ решил, что пришло время познакомить общественность с Платоном.

Платон Шепелев

"Восемь лет назад я принял для себя решение не публиковать фотографий со старшим сыном Платоном. Тогда на это было несколько веских причин, главная из которых — мое желание защитить его от пристального внимания в то время когда все, что ему было нужно это любовь, забота и спокойствие. Прошло время, и я понимаю, что он больше не нуждается в этой защите. Он взрослый, яркий, талантливый мальчик, очень достойный и светлый. И я рад познакомить вас с ним", — написал Шепелев в своём Instagram-аккаунте.

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