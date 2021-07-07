63-летняя Шэрон Стоун закрутила роман с 25-летним рэпером

В последнее время 63-летняя Шэрон Стоун проводит много времени в обществе 25-летнего рэпера RMR, сообщает Page Six со ссылкой на собственный источник.

Их отношения длятся уже несколько месяцев.

Так, на прошлой неделе папарацци засняли актрису с рэпером в двух ночных клубах — они танцевали. Источник издания не сказал, что пару связывают романтические отношения, но отметил, что между ними "уникальная дружба", так как они находятся "на одной волне".

Сообщается, что рэпер — давний фанат Шэрон Стоун. Он любит фильмы с её участием, особенно "Казино" 1995 года.

Звёзды часто лайкают снимки друг друга в Instagram.

Несмотря на то, что RMR (настоящее время им скрывает) - начинающий артист, он уже пользуется большой популярностью в США. Рэпер всегда ходит в балаклаве и носит на зубах золотые грилзы.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.