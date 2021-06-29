Финалистка "Фабрики звезд" Виктория Дайнеко собирается пополнить списки депутатов Государственной думы от партия "Зеленая альтернатива".
Сообщается, что певица заменит в федеральной части списка партии Вячеслава Машнова (более известен как рэпер Гнойный и Слава КПСС).
В пресс-службе партии объяснили, что с Машновым возникли разногласия, поэтому лидером списка станет Дайнеко.
"Мы действительно не смогли прийти к согласию со Славой КПСС. Произошло это еще на этапе переговоров. Они завершились без результатов. Виктория Дайнеко пойдет первым номером списка", — цитирует представителя партии РИА Новости.
Стало известно, что Слава КПСС вообще не будет баллотироваться в думских выборах от "Зеленой альтернативы".
Ранее о своём намерении заняться политикой сообщила экс-солистка группы "Тату" Юлия Волкова, которая баллотируется от партии "Единая Россия".
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