Виктория Дайнеко намерена стать депутатом Госдумы

Финалистка "Фабрики звезд" Виктория Дайнеко собирается пополнить списки депутатов Государственной думы от партия "Зеленая альтернатива".

Сообщается, что певица заменит в федеральной части списка партии Вячеслава Машнова (более известен как рэпер Гнойный и Слава КПСС).

В пресс-службе партии объяснили, что с Машновым возникли разногласия, поэтому лидером списка станет Дайнеко.

"Мы действительно не смогли прийти к согласию со Славой КПСС. Произошло это еще на этапе переговоров. Они завершились без результатов. Виктория Дайнеко пойдет первым номером списка", — цитирует представителя партии РИА Новости.

Стало известно, что Слава КПСС вообще не будет баллотироваться в думских выборах от "Зеленой альтернативы".

Ранее о своём намерении заняться политикой сообщила экс-солистка группы "Тату" Юлия Волкова, которая баллотируется от партии "Единая Россия".

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