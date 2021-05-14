Основатель "Тату" поразмышлял над шансами Волковой стать членом Госдумы

Бывшая солистка группы "Тату" Юлия Волкова собирается стать депутатом "Единой России" от Ивановской области.

У певицы, по словам её бывшего коллеги, есть неплохие шансы занять кресло в Госдуме, так как преимуществом артистки является её популярность.

О том, какие взлёты политической карьеры ждут Юлию, рассказал её бывший соратник по легендарному музыкальному коллективу Александр Войтинский.

"Про Ивановскую область никто ничего не слышал, а вот про неё уже знают. А люди будут исходить из своих интересов. Если им нужно такое лицо для их области, они за неё проголосуют. Она молодец. Шансы определённые у неё есть. Она, конечно, неожиданно меняет амплуа, резко, и это против неё работает. Могут задать вопрос — справится ли она с этим? Но, с другой стороны, плюс, что она имеет мировую славу, она известна во всём мире", — цитирует слова одного из создателей "Тату" Александр Войтинский "Радио 1".

Композитор отметил, что стремление Волковой уйти во власть — естественно и нормально.

Интернет-публика не оценила желание певицы пополнить ряды "Единой России". От исполнительницы стали отписываться поклонники в социальных сетях.

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