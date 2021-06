Ушла из жизни звезда клипов Little Big

Фактурная и харизматичная Полина Соколова снималась в клипах популярной группы во главе с Ильёй Прусикиным "Give Me Your Money", "Faradenza", "Skibidi" и "Everybody". В Сети множатся слухи о том, что женщину убил коронавирус.

Полина Соколова часто привлекалась к съёмкам в видеоклипах коллектива из Санкт-Петербурга Litlle Big.

О кончине актрисы сообщили в пресс-службе группы.

"Мы соболезнуем ее близким и скорбим вместе с ними. Полина, ты навсегда останешься частью нашей большой семьи. Покойся с миром", — написано в сообщении.

Пока не называется причина смерти Соколовой, однако есть версия о том, что женщина, которая называла себя "артисткой оригинального жанра", стала жертвой COVID-19.

Это уже вторая утрата в группе Little Big за последний год. Ранее скончалась экс-солистка группы карлица Анна Кастельянос.





Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.