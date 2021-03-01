Стала известна причина смерти Анны Кастельянос

Следствием установлено, что причиной смерти экс-солистки Little Big, 39-летней Анны Кастельянос стала кардиомиопатия — острая сердечная недостаточность.

Кончина певицы стала неожиданностью для ее коллег из Little Big.

"Аня, ты была и остаешься важной частью Little Big Family. Ты навсегда в нашей памяти и будешь вечна в наших клипах. Спасибо за всё. Покойся с миром, маленький человек с большой историей", — написали участники коллектива в социальной сети.