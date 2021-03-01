Следствием установлено, что причиной смерти экс-солистки Little Big, 39-летней Анны Кастельянос стала кардиомиопатия — острая сердечная недостаточность.
Кончина певицы стала неожиданностью для ее коллег из Little Big.
"Аня, ты была и остаешься важной частью Little Big Family. Ты навсегда в нашей памяти и будешь вечна в наших клипах. Спасибо за всё. Покойся с миром, маленький человек с большой историей", — написали участники коллектива в социальной сети.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
В отношении России принуждение без диалога может привести к концу истории человеческой цивилизации, считает издатель журнала National Interest Дмитрий Саймс.