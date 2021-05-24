Анастасия Макеева показала фрагмент своей подводной свадьбы

Избранником актрисы Анастасии Макеевой стал отец четверых детей Роман Мальков, который недавно расторг брак с матерью своих наследников. В своём Instagram-аккаунте артистка похвасталась необычной свадебной церемонией.

Предложение Мальков сделал Макеевой на сцене театра перед огромной зрительской аудиторией. Парочка продолжает удивлять публику своим особым романтическим настроем. На этот раз Анастасия заявила, что стала женой своего бойфренда под толщей воды.

Актриса опубликовала в своём микроблоге фрагмент видео, на котором предстала в образе, напоминающем диснеевскую русалочку. Малькову, соответственно, досталась роль принца.

Парочка кружится под водой в танце. Полупрозрачное свадебное платье Анастасии похоже на люминесцентную медузу. Жених облачён в брюки и белую рубашку.

"Я вышла замуж под водой!" — поделилась радостной новостью с подписчиками Анастасия.

Не все фолловеры поверили в то, что это была настоящая свадьба. Действо скорее напомнило виртуозно снятый музыкальный клип.

"А где кольца? Где женщина из ЗАГСа?" "Вижу только на левой, и то на среднем пальце. Обманывают?" "Если это правда, я вас поздравляю!" — комментировали новость интернет-пользователи.

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