Милявская рассказала, как и с кем изменяла Цекало

Лолиту Милявскую и Александра Цекало связывал творческий и семейный союз длительностью двенадцать лет. Пара стала известна в составе кабаре-дуэте "Академия" в 90-е годы. В период их творческого рассвета супружеский союз артистов уже разваливался.

Милявская вспоминает, что отношения между ней и мужем уже охладели, а у неё начались страстные отношения на стороне, которые она скрывала от супруга.

Лолита отмечает, что для неё чувства к тому мужчине до сих пор остаются самыми сильными. О своём возлюбленном, к которому она ушла от Цекало, певица вспоминает с огромной теплотой.

"Когда он за мной ухаживал, то останавливался где-нибудь на машине в этих переулках, и мы долго целовались. Я была замужем. Делала вид, что уходила гулять с собакой", — цитирует исполнительницу "СтарХит".

Изменяла Лолита супругу с бандитом, что немало не смущало артистку.

"Наверное, самые красивые отношения в моей жизни были с ним. Я ушла из дуэта "Академия" прямиком к нему. Он долго добивался. Не могу сказать, что я все принимала. При мне никогда не было серьезных разговоров, он, наоборот, очень много старался сделать для меня, помочь мне", — говорит Милявская.

Певица отмечает, что именно этот бойфренд помог ей поверить в себя, так как Цекало внушил ей, что её как певицу ждёт забвение.

"Я боялась, а тот мужчина сделал очень многое, чтобы я в себя поверила. У меня была блокада, меня практически не брали на работу. Он иногда договаривался, сам платил деньги, а я не знала" — поделилась воспоминаниями Лолита.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.