Бузова в странных трусах спровоцировала волну хейта — фото

Наряд звезды "Дома-2" Ольги Бузовой напомнил подписчикам нижнее мужское бельё. В Сети заметили всплеск активности после того, как бывший муж Ольги Дмитрий Тарасов сообщил о беременности своей супруги Анастасии Костенко.

Ольга Бузова

Бузова теперь просто забрасывает свою интернет-аудиторию новыми снимками. Фанаты телеведущей заметили, что фото-контент Ольги становится всё более откровенным и провокационным.

Вчера Ольга шокировала публику снимком своей оголённой пятой точки, а сегодня озадачила фолловеров странным нарядом.

Бузова надела на свою точёную фигуру необычный трикотажный комплект, поразительно напоминающий интимную часть мужского гардероба. Особенно удивили подписчиков трусы, которые ничем не отличаются от типичных мужских.

Ольга Бузова

Хейтеры не упустили возможности потроллить Ольгу за смешное одеяние.

"Мне одной так кажется что на ней мужские трусы"; "Есть мужские трусы без гульфика?"; "Бельишко-то своё бывший оставил?", — язвили интернет-тролли.