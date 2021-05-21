"Позор и ещё раз позор!": Ольгу Бузову пристыдили за откровенный снимок

Звезда "Дома-2" Ольга Бузова неожиданно опубликовала в Instagram смелую фотографию, которая заставила подписчиков испытать испанский стыд. Поющая телеведущая обычно размещает в своём микроблоге благопристойные снимки, однако в день, когда её бывший супруг Дмитрий Тарасов объявил о скором рождении третьего наследника, у Ольги словно "сорвало крышу".

Ольга Бузова

Ольга Бузова, контент которой всегда оставался в рамках приличия, удивила поклонников внезапной дерзостью.

Бузова опубликовала снимок, на котором некая девушка, похожая сзади на неё, демонстрирует свою пятую точку. Со стены на красотку смотрит то ли зеркало, то ли портрет Ольги.

Ольга Бузова

Фолловеры были удивлены таким выпадом.

Сетевые моралисты пристыдили Ольгу за откровенный снимок.

"Она публичный человек, выкладывающий свою жизнь и Ж напоказ, поэтому я имею полное право так же публично высказать ей свое мнение. Пусть папе и маме своим это фото отправит, порадуются за дочь… Позор и ещё раз позор!" — негодовали подписчики.

Интернет-пользователи связали такое откровенное поведение Ольги с фактом, что Дмитрий Тарасов похвастался тем, что в третий раз станет отцом. Избранница футболиста Анастасия Костенко снова беременна.

"Когда у бывшего третий ребёнок на подходе, а тебе нечего выставить", — язвили хейтеры.

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