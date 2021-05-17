Певец Леонид Агутин раскрыл секреты счастливого брака с Анжеликой Варум. Несмотря на годы, супруги смогли сохранить былую свежесть чувств.
По словам музыканта, они с женой придерживаются нескольких правил, одно из которых — всегда быть рядом, если этому не мешает работа или какие-либо другие обстоятельства, сообщает "Московский комсомолец".
У артистов очень напряжённый график, поэтому вместе они проводят только вечера и ночи.
Агутин отметил, что у них нет такого, чтобы муж поехал "на дачке пожить, а она в квартире пожила".
""Жить без тебя не могу" — такая формула любви. Это называется судьба", — добавил Агутин.
Агутин и Варум никогда не жили в разных городах или странах. Проблему личного пространства им помогают решить раздельные спальни.
Раздражающие моменты, конечно, возникают, признаётся певец. Но это не мешает ему чувствовать себя счастливым.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российское гражданство экс-работнице Госдепартамента США Сюзанне Масси получить будет непросто.