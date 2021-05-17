"Жить без тебя не могу": Агутин раскрыл формулу семейного счастья

Певец Леонид Агутин раскрыл секреты счастливого брака с Анжеликой Варум. Несмотря на годы, супруги смогли сохранить былую свежесть чувств.

По словам музыканта, они с женой придерживаются нескольких правил, одно из которых — всегда быть рядом, если этому не мешает работа или какие-либо другие обстоятельства, сообщает "Московский комсомолец".

У артистов очень напряжённый график, поэтому вместе они проводят только вечера и ночи.

Агутин отметил, что у них нет такого, чтобы муж поехал "на дачке пожить, а она в квартире пожила".

""Жить без тебя не могу" — такая формула любви. Это называется судьба", — добавил Агутин.

Агутин и Варум никогда не жили в разных городах или странах. Проблему личного пространства им помогают решить раздельные спальни.

Раздражающие моменты, конечно, возникают, признаётся певец. Но это не мешает ему чувствовать себя счастливым.

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