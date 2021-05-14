Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В цветочном магазине Екатеринбурга не дождавшись помощи умер мужчина-астматик
Экономист назвал основной признак приближающегося банковского кризиса
Мальчик из Казани после операции подключен к ИВЛ
ЦБ частично одобрил плавающие ставки по кредитам
Жертвы несогласованности: почему шериф из Техаса недоволен властями
Экс-директор Национальной разведки США: Сьюзан Райс - теневой президент
Касперская подозревает хакеров ЦРУ в атаке на Colonial Pipeline
Криштиану Роналду решил вернуться в "Спортинг"
Бывший вице-губернатор Мордовии задержан за взятку

Ургант прокомментировал призыв Жириновского закрыть его шоу

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ранее шоумен пошутил про идеальный подарок на 75-летний юбилей Владимира Вольфовича.

Ургант прокомментировал призыв Жириновского закрыть его шоу

В одном из выпусков своего вечернего шоу Иван Ургант отметил, что самым желанным подарком для политика станет приход к нему Геннадия Зюганова с букетом гвоздик.

Картинку, на которой Геннадий Андреевич смотрит в дверной глазок юбиляра, сжимая в руке ярко-красные цветы, Ургант даже приклеил на свой ноутбук.

Жириновкий, видимо, не оценил шутку и заявил, что шоу "Вечерний Ургант" следует убрать из сетки телевещания.

Ургант отметил, что политик слов на ветер никогда не бросает.

"А это значит всё. Если Жириновский что-то говорит, это, как мы знаем, не пустые слова. Этот человек просто так молоть ерунду не будет, чтобы привлечь к себе внимание. Как он сказал? Юмор слабенький? И он имеет право так говорить, потому что он много лет возглавляет комитет Госдумы по юмору и слабости. Он, кстати, там один, в этом комитете", — сказал Ургант.

Шоумен отметил, что на предложение стать гостем шоу Жириновский ответил согласием.

"Я пошёл в парк. Смотрю, человек в кепке ЛДПР зерно из скворечника собирает в пакет. Я ему говорю: "Простите, а вы можете передать Владимиру Вольфовичу, что я его приглашаю в передачу?" И человек говорит: "Я приду", — пошутил Ургант.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Владимир Жириновский в гостях у Ивана Урганта. Вечерний Ургант
Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
ЦБ частично одобрил плавающие ставки по кредитам
Что такое витилиго?
Жертвы несогласованности: почему шериф из Техаса недоволен властями
Экс-директор Национальной разведки США: Сьюзан Райс - теневой президент
Касперская подозревает хакеров ЦРУ в атаке на Colonial Pipeline
Криштиану Роналду решил вернуться в "Спортинг"
Бывший вице-губернатор Мордовии задержан за взятку
В ГД уточнили, когда пенсии по инвалидности станут беззаявительными
Израиль отказался от предложения Египта ввести гуманитарное перемирие
Ермак объяснил иностранным послам, как идут переговоры по Донбассу
Популярное
Производство
Дерипаска: "жадный бизнес" услышал Мишустина

Представители бизнеса услышали слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина, который обвинил их в жадности, и теперь ждут, что за этим последует: "вызов доктора" или "какая-то цивилизованная форма".

Дерипаска: "жадный бизнес" услышал Мишустина
Депутата Рады избили в прямом эфире ток-шоу
Новости Украины
Депутата Рады избили в прямом эфире ток-шоу
США и Канада. Новости и аналитика
В США письмо военных о здоровье Байдена назвали предательством
Мир. Новости мира
Военная элита США усомнилась в легитимности и адекватности Байдена
Соломон Соловьев Знак зодиака 14 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев Игорь Буккер Король Англии измывался над портретом жены Игорь Буккер Любовь Степушова Опасные письма: генералы США и Франции связаны интернационалом Любовь Степушова
Экспертное мнение
Генерал ФСБ объяснил, почему прохожие "не заметили" казанского убийцу
Общество
Знакомый Галявиева рассказал о его взаимоотношениях со сверстниками
Тётя "казанского стрелка" рассказала о его благополучном детстве
Общество
Тётя "казанского стрелка" рассказала о его благополучном детстве
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников