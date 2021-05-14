Ургант прокомментировал призыв Жириновского закрыть его шоу

Ранее шоумен пошутил про идеальный подарок на 75-летний юбилей Владимира Вольфовича.

В одном из выпусков своего вечернего шоу Иван Ургант отметил, что самым желанным подарком для политика станет приход к нему Геннадия Зюганова с букетом гвоздик.

Картинку, на которой Геннадий Андреевич смотрит в дверной глазок юбиляра, сжимая в руке ярко-красные цветы, Ургант даже приклеил на свой ноутбук.

Жириновкий, видимо, не оценил шутку и заявил, что шоу "Вечерний Ургант" следует убрать из сетки телевещания.

Ургант отметил, что политик слов на ветер никогда не бросает.

"А это значит всё. Если Жириновский что-то говорит, это, как мы знаем, не пустые слова. Этот человек просто так молоть ерунду не будет, чтобы привлечь к себе внимание. Как он сказал? Юмор слабенький? И он имеет право так говорить, потому что он много лет возглавляет комитет Госдумы по юмору и слабости. Он, кстати, там один, в этом комитете", — сказал Ургант.

Шоумен отметил, что на предложение стать гостем шоу Жириновский ответил согласием.

"Я пошёл в парк. Смотрю, человек в кепке ЛДПР зерно из скворечника собирает в пакет. Я ему говорю: "Простите, а вы можете передать Владимиру Вольфовичу, что я его приглашаю в передачу?" И человек говорит: "Я приду", — пошутил Ургант.

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