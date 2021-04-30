Пахмутова впервые вышла в свет после перенесенного COVID-19

91-летняя Александра Пахмутова стала гостьей праздничного мероприятия, посвященного 98-летию клуба ЦСКА.

Автор более 400 замечательных песен впервые появилась на публике после борьбы с коварным вирусом. Ранее Александра Николаевна отвечала на вопросы журналистов только из дома.

Фотографию с народной артисткой СССР опубликовала в своём Instagram-аккаунте звезда шоу "Голос" Севиль, которая выступала на концерте с песней.

"Пахмутова Александра Николаевна — икона, легенда, я сегодня прикоснулась к прекрасному во всех смыслах этого выражения", — с восторгом прокомментировала встречу молодая исполнительница.

Подписчики с огромной теплотой и любовью прокомментировали пост.

"Какая же Александра Николаевна светлая и гениальная"; "Прикоснуться к легенде, это дорогого стоит"; "Хочу, чтобы такие люди жили вечно", — комментировали снимок фолловеры.

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