Хочу в Россию-Матушку! — Панина сфотографировали с протянутой рукой

Актёр в очередной раз вспомнил о Родине.

Мысли о России не отпускают скандально известного артиста. Алексей Панин всё чаще сравнивает свою жизнь в России с существованием в испанском курортном городке Торревьеха.

Ранее Панин сетовал на то, что в России ел икру ложками, а на западе ему приходится воровать лимоны к чаю.

Подобные жалобы он наглядно иллюстрирует в своём Instagram-аккаунте.

На это раз Панин сел на асфальт и протянул руку.

"Помогите на бензин! Очень хочу в Россию-Матушку!", — написал Панин под снимком.

Подписчики не одобрили поведение артиста.

"Опять поберушничаешь! Совсем опустился — стыдно!", — укорили артиста фолловеры.

Не все поверили в бедственное положение звезды фильма "Жмурки". Жалоба получилась неубедительной, так как Панин сидел рядом с шикарным автомобилем.

"Леш, как там у Станиславского, не верю!" — написали интернет-пользователи под постом артиста.

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