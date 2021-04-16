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Разин не признаёт победы над ним Леры Кудрявцевой в суде

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Продюсер группы "Ласковый май" с возмущением воспринял информацию о том, что Кудрявцева одержала над ним победу в суде.

Разин не признаёт победы над ним Леры Кудрявцевой в суде

Ранее Лера Кудрявцева похвасталась подписчикам, что суд признал её правоту в деле о клевете со стороны Андрея Разина.

Телеведущая отметила, что суд вынес решение о том, что Разин должен ей выплатить компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей.

Сам продюсер уверяет, что ничего не слышал о таком решении.

"С огромным удивлением узнал, что вчера состоялся какой-то суд и якобы я проиграл процесс. В первый раз слышу об этом. Никто никаких повесток мне не присылал, никто не предупреждал. Втихаря всё это вынесли. Уверен, что это решение будет отменено, так как все решения, вынесенные без моего участия отменяются судом вышестоящей инстанции", — написал продюсер в своём микроблоге.

Разин обвинил Кудрявцеву во лжи.

"Прошу всех моих поклонников не переживать и не волноваться. По первому процессу Лере Кудрявцевой было отказано, хотя она всем говорила, что выиграла. Как всегда, наврала. На самом деле, она выиграла у газеты "Семь дней", а в отношении меня ей отказали. Теперь она пошла в другой суд и втихаря вынесла какое-то решение, которое скоро тоже будет отменено", — объяснил основатель "Ласкового мая".

Разин уверяет, что телеведущей рано праздновать победу. Он вспомнил все свои предыдущие триумфы в правовом поле, поэтому уверяет, что ещё поборется за себя.

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Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина
Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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