Мать Аршавина рассказала, как Казьмина провернула хитрую аферу

Родительница футболиста подробно поведала, как экс-супруга обманывала его сына.

Мать Андрея Аршавина объяснила, что долгое время скрывала махинации своей бывшей невестки Алисы Аршавиной, однако нападки со стороны женщины заставили Татьяну Аршавину вспомнить неприятные моменты.

Татьяна рассказала, что Алиса Казьмина уверяла, что работает в ФСБ, тогда как на самом деле, по словам женщины, является мошенницей.

"Андрею угрожали, писали гадкие СМС. Однажды он сказал мне: «Мама, если я умру, всё имущество нужно переписать на Алису». Я тогда была в таком шоке! Ему даже писали сообщения, что Алису убили. Пытались довести до нервного срыва. Я, конечно, хотела выяснить, что вообще происходит. В итоге Алиса сказала, что Андрей нагрубил каким-то ее влиятельным коллегам, и они таким образом мстят", — рассказала Татьяна Аршавина в эфире одного из федеральных каналов.

Мать футболиста вспомнила, что по просьбе сына сняла с его счёта один миллион евро, чтобы откупиться от шантажистов.

"Разумеется, сделала так, как просил сын. Водитель отзвонился мне, сказал, что отдал деньги кому-то там, и нас больше не побеспокоят. Уже потом мы выяснили, что после встречи со мной он сразу поехал в банк, в котором у Алисы был счёт. В итоге эти деньги оказались в её распоряжении. Я до этого ни одного плохого слова про неё не говорила. Лишь после этого случая сказала сыну, что его Алиса — аферистка", — объяснила женщина.

Татьяна отметила, что долгое время Аршавин верил Алисе.

Болезнь Алисы экс-свекровь склонна воспринимать, как кару, которая постигла Алису за её обман.

"Я думаю, Алиса не выздоровеет до тех пор, пока не признается, что на самом деле происходило. Её сегодняшнее состояние хуже тюрьмы, но, считаю, что чудо возможно. Главное, искренне во всём признаться", — отметила Татьяна Аршавина.

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