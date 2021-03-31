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Лариса Гузеева опубликовала раритетное фото с Надеждой Бабкиной

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущая опубликовала в Instagram фото, на котором с трудом можно узнать её и Надежду Бабкину. Особенно изменилась сама Гузеева: на снимке она моложе и стройнее.

Лариса Гузеева опубликовала раритетное фото с Надеждой Бабкиной

Волосы двух звёзд причёсаны по моде прошлых лет. Гладкие тёмные пряди, ярко-красные губы и старательно подведённые глаза подчёркивают ретро-статус уникального снимка.

Подписчики ведущей шоу "Давай поженимся" обратили внимание на голливудские улыбки представительниц селебрити.

Из поста Ларисы Александровны можно узнать, что её с Надеждой Георгиевной связывает давняя дружба.

"Скольких прекрасных людей мне дарит судьба! Спасибо! Чудесная Надя Бабкина", — написал Гузеева под раритетной фотографией.

Фолловеры решили, что снимок был сделан около 30 лет назад. Поклонники актрисы отметили, что молодая Гузеева очень напоминает свою дочь Лёлю.

"Девочки! Яркие, лучезарные, открытые, звёздные! Любуюсь";

"Очень красивая! На вас Лёля похожа";

"Гузеева — космос во все времена";

"Такие молодые!" — комментировали фото в Сети.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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