Лариса Гузеева опубликовала раритетное фото с Надеждой Бабкиной

Телеведущая опубликовала в Instagram фото, на котором с трудом можно узнать её и Надежду Бабкину. Особенно изменилась сама Гузеева: на снимке она моложе и стройнее.

Волосы двух звёзд причёсаны по моде прошлых лет. Гладкие тёмные пряди, ярко-красные губы и старательно подведённые глаза подчёркивают ретро-статус уникального снимка.

Подписчики ведущей шоу "Давай поженимся" обратили внимание на голливудские улыбки представительниц селебрити.

Из поста Ларисы Александровны можно узнать, что её с Надеждой Георгиевной связывает давняя дружба.

"Скольких прекрасных людей мне дарит судьба! Спасибо! Чудесная Надя Бабкина", — написал Гузеева под раритетной фотографией.

Фолловеры решили, что снимок был сделан около 30 лет назад. Поклонники актрисы отметили, что молодая Гузеева очень напоминает свою дочь Лёлю.

"Девочки! Яркие, лучезарные, открытые, звёздные! Любуюсь"; "Очень красивая! На вас Лёля похожа"; "Гузеева — космос во все времена"; "Такие молодые!" — комментировали фото в Сети.