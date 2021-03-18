Король российской эстрады разуверился в своих способностях отгадывать людей под масками.
Филипп Киркоров уже не первый сезон восседает в жюри шоу "Маска".
Вместе с ним пытаются отгадать личность, скрывающуюся за забавным образом, Регина Тодоренко, Тимур Родригес, певица Валерия и комик Александр Ревва.
В последнее время дела у Филиппа Бедросовича на шоу не заладились. Ему с трудом удаётся отгадывать известных личностей, которые пытаются ввести в заблуждение членов жюри.
Особенно резонансный случай связан с певицей Азизой, которая выбыла из проекта из-за ошибки Киркорова.
Исполнитель снова дал промах, предположив, что под личиной банана скрывается Александр Буйнов.
Его коллеги оказались более проницательными и разоблачили звезду программы "Городок" Юрия Стоянова.
"Какие вы злые, уйду я от вас", — заявил разочарованный Киркоров.
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