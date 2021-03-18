Филипп Киркоров заявил, что покинет шоу “Маска”

Король российской эстрады разуверился в своих способностях отгадывать людей под масками.

Филипп Киркоров уже не первый сезон восседает в жюри шоу "Маска".

Вместе с ним пытаются отгадать личность, скрывающуюся за забавным образом, Регина Тодоренко, Тимур Родригес, певица Валерия и комик Александр Ревва.

В последнее время дела у Филиппа Бедросовича на шоу не заладились. Ему с трудом удаётся отгадывать известных личностей, которые пытаются ввести в заблуждение членов жюри.

Особенно резонансный случай связан с певицей Азизой, которая выбыла из проекта из-за ошибки Киркорова.

Исполнитель снова дал промах, предположив, что под личиной банана скрывается Александр Буйнов.

Его коллеги оказались более проницательными и разоблачили звезду программы "Городок" Юрия Стоянова.

"Какие вы злые, уйду я от вас", — заявил разочарованный Киркоров.