Подруга Юлии Началовой опубликовала пост в память о певице

Певица ушла из жизни 16 марта 2019 года. Организм исполнительницы не справился с комплексом таких серьёзных заболеваний, как сахарный диабет II типа и подагра.

PR-директор и близкая подруга Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала на своей страничке в Instagram видео с концертного выступления певицы.

Видео начинается с того, что в тишине мерно отстукивают часы. Исаева перед видео разместила фото, на котором Юлия отдыхает в Риме.

"В том самом марте 19-го года, часы еще мерили стрелками минуты её жизни, но уже начали отсчитывать обратный ход. Именно тогда для читателей Юлиной страницы последний пост, написанный её рукой, был посвящён Риму. Этот город особенный, атмосферный, любимый ею, даже в путешествие в 2015-м с самыми близкими для себя людьми она отправилась именно туда", — написала подруга певицы.

Далее идут кадры, на которых Началова дарит зрителям своё эмоциональное выступление.

"Два года назад, ровно в этот день, 16 марта, часы, отсчитывающие жизненные мгновения Юлии остановились. Мгновения, мгновения, мгновения…. из которых складывается жизнь… О них я повествую сегодня. Все съёмки лайфовые, живые, из зала, из-за кулис", — объяснила Анна в своём микроблоге.

Подписчики Анны присоединились к скорбным размышлениям.

"Когда уходит талантливый человек, это трагедия. Когда уходит талант, у которого была светлая и добрая душа, это трагедия вдвойне", — написали фолловеры.