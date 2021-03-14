Сколько зарабатывает звёздный астролог Василиса Володина?

Известность к специалисту в области астрологии пришла благодаря участию в программе "Давай поженимся!".

Василиса Володина очень востребованный эксперт, специализирующийся на подборе идеального партнёра для брака.

Услугами Володиной пользуются многие знаменитости. Женщина временно прекратила съёмки в передаче, страшась смертельного вируса COVID-19.

При этом финансовые дела у Володиной идут весьма неплохо: очередь к астрологу занимают за несколько месяцев вперёд.

Стоимость индивидуальной консультации Василисы варьируется от 140 до 300 тысяч рублей.

Раскошелится придётся тем, кто желает получить совет астролога в течение двух недель.

За 70-150 тысяч рублей Володина готова дать характеристику партнеру, который максимально подходит её клиенту для заключения брака. Она также подскажет, где встретить свою половинку.

За ту же сумму астролог проконсультирует на тему деторождения и расскажет о возможности естественного зачатия или необходимости ЭКО.

За ответ на конкретный вопрос Володина берёт 25 тысяч рублей.