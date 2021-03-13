Вдовец исполнительницы хита "Ягода-малина" намеревается снова вступить в брак.
Анкета яхтсмена размещена на сайте знакомств.
Неутомимый ловелас готов снова "осчастливить" женщину, истосковавшуюся без любви и ласки. Его чары действуют на представительниц прекрасного пола поистине гипнотически.
Подруга Валентины Легкоступовой артистка Галина Ломакина рассказала, что Юрий Фирсов уже очаровывает новую "жертву", отношения с которой далеки от здоровых.
"Я знаю, что сейчас у него уже есть новая жертва на примете. Он общается с женщиной по имени Наталья Селезнева. Я боюсь, что она может повторить Валину судьбу", — рассказала Ломакина на ток-шоу "Пусть говорят".
Сам Фирсов объяснил, что не прочь снова жениться.
"Если бог даст такую возможность, почему бы и нет", — сказал яхтсмен.
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