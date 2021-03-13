Знакомая Легкоступовой рассказала о новой "жертве" Фирсова

Вдовец исполнительницы хита "Ягода-малина" намеревается снова вступить в брак.

Анкета яхтсмена размещена на сайте знакомств.

Неутомимый ловелас готов снова "осчастливить" женщину, истосковавшуюся без любви и ласки. Его чары действуют на представительниц прекрасного пола поистине гипнотически.

Подруга Валентины Легкоступовой артистка Галина Ломакина рассказала, что Юрий Фирсов уже очаровывает новую "жертву", отношения с которой далеки от здоровых.

"Я знаю, что сейчас у него уже есть новая жертва на примете. Он общается с женщиной по имени Наталья Селезнева. Я боюсь, что она может повторить Валину судьбу", — рассказала Ломакина на ток-шоу "Пусть говорят".

Сам Фирсов объяснил, что не прочь снова жениться.

"Если бог даст такую возможность, почему бы и нет", — сказал яхтсмен.