Разин пригрозил Малахову опубликовать против него компромат

Продюсер угрожает ведущему программы "Привет, Андрей" громким разоблачением, если тот выпустит в эфир передачу о "Ласковом мае".

На днях состоялись съёмки очередного выпуска шоу Андрея Малахова.

Содержание программы пришлось не по душе создателю "Ласкового мая" Андрею Разину. Он назвал шоу продажным.

Разин отметил, что на передачу пришли люди, которых он облагодетельствовал, которые, тем не менее, говорили о неприятных вещах.

Он уверен, что Андрей Малахов решил в очередной раз хайпануть на группе "Ласковый май".

Разин объяснил, что у него тоже есть то, что может подпортить репутацию телеведущего.

"Андрей, имей ввиду, если эта передача выйдет в эфир, то три миллиона людей, которые в течение недели заходят на мою страничку в Instagram, увидят такие подробности твоей личной жизни, от которых у них волосы на голове зашевелятся. Также хочу предупредить российское телевидение, которое год со мной судится и говорит, что программа, порочащая мою честь и достоинство, не выходила, что эту программу мы уже будем отслеживать с нотариусом и фиксировать её для того, чтобы вы потом не написали, что ее не было в эфире", — написал продюсер в Instagram.

Разина обидело то, что его не пригласили на шоу, а вместо этого собрались люди, "чтобы полоскать чужое грязное белье".