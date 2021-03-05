Позиция блогера по поводу расставания с Бузовой до сих пор остаётся подписчикам неясна.
Ольга Бузова объявила о разрыве с Давой в начале 2021 года. Экс-ведущая "Дома-2" резко высказалась о своём экс-возлюбленном, однако сам Манукян никак не прокомментировал ситуацию.
Блогер ограничивается намёками, предпочитая доносить свои мысли и чувства до аудитории с помощью песен.
В сторис Instagram Давид всё же выразил свою позицию по поводу разрыва с Бузовой.
"Вроде нужно бы и высказаться, а вроде и нельзя. Короче, на душе столько всего. Надеюсь, когда-нибудь посидим вместе, поговорим душевно", — написал блогер.
Манукян рассказал, что собирается отметить своё 28-летие в родном Новосибирске.
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