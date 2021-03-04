Юрий Стоянов рассказал о провидческом сюжете "Городка"

Юрий Стоянов и Илья Олейников создали программу, в которой сочетались юмор и трагедия. "Городок" заставлял зрителей плакать и смеяться.

Стоянов вспомнил гениальный фрагмент всенародно любимой передачи 90-х. Артист из всех сюжетов передачи особенно его выделяет. Эпизод зрители увидели в 1998 году.

"Я выходил на углу Моховой. Я шел мимо церкви, пытался набрать номер на телефоне, дальше была стандартная фраза "Не хватает денег на телефоне, номер отключён за неуплату" и стояла череда нищих, человек шесть. Я отдавал первому телефон, потом отдавал пальто, доставал остатки денег, а когда ничего не оставалось, выворачивал карманы и последним становился сам. Это образ кризиса был. Я считаю, это лучший сюжет", — рассказал Юрий Николаевич в интервью Николаю Солодникову.