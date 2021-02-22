Ольга Картункова рассказала, что как и другие знаменитости оказалась в сложной финансовой ситуации из-за пандемии коронавируса.
Ограничительные меры поставили крест на многих проектах артистки и её доход значительно снизился. Примечательно, что незадолго до пандемии Картункова оформила ипотеку и несколько кредитов.
"Никогда нельзя сдаваться, ведь мы живы, а это самое главное. Недавно я общалась с одним прекрасным артистом, и он меня спросил: "Как дела?". Я говорю: "Да так… кредиты набрали, ипотеки нахапали, дети растут. Но выкрутились — друзья помогли, слава Богу!" Он говорит: "Глупышка моя, у тебя зеркало есть? Открой его и посмотри. Видишь себя? Очень хорошо, значит, ты жива!" И мне так стало стыдно, что я сижу и ною", — рассказала артистка изданию "СтарХит".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
В Москве 20 февраля похоронили легендарного российского актёра Андрея Мягкова, который скончался на 83-м году жизни.