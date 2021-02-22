Ольга Картункова рассказала, что как и другие знаменитости оказалась в сложной финансовой ситуации из-за пандемии коронавируса.

Ограничительные меры поставили крест на многих проектах артистки и её доход значительно снизился. Примечательно, что незадолго до пандемии Картункова оформила ипотеку и несколько кредитов.

"Никогда нельзя сдаваться, ведь мы живы, а это самое главное. Недавно я общалась с одним прекрасным артистом, и он меня спросил: "Как дела?". Я говорю: "Да так… кредиты набрали, ипотеки нахапали, дети растут. Но выкрутились — друзья помогли, слава Богу!" Он говорит: "Глупышка моя, у тебя зеркало есть? Открой его и посмотри. Видишь себя? Очень хорошо, значит, ты жива!" И мне так стало стыдно, что я сижу и ною", — рассказала артистка изданию "СтарХит".