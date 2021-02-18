Очередной скандал на шоу произошёл после выступления семилетней конкурсантки.

Очередной инцидент на телепроекте заставил обсуждать поступок певицы Светланы Лободы.

Как сообщает "Экспресс газета", выступление девочки по имени Алиса Щербень закончилось неприятностями.

Юная исполнительница показывала свой вокальный талант. Член жюри Светлана Лобода решила выйти на сцену. Звезда моментально переключила внимание публики на себя. Она уверенно запела на английском языке и стала танцевать.

Никто из членов жюри не решил стать наставником юного дарования.

Маленькая участница разрыдалась от досады и разочарования.

Дмитрий Нагиев поспешил утешить расстроенную девочку.

"Плакать тут вообще нечего. Ты видела, чтобы на чьем-то выступлении зал плясал?! Чтобы пожилая Лобода оторвала зад от кресла и пустилась в пляс на костылях?! Ни у кого этого не было — только у тебя! А мы здесь выплясывали с этим красавчиком! Это самое дорогое для нас, для артистов — когда мы можем нравиться зрителю! Да, тебя не взяли в конкурсную программу, и чего?! Зато тебя зритель полюбил и это с первого раза! Ты блестяще выступила", — нашёл нужные слова Дмитрий Нагиев.