Елена Малышева травмировала левую ногу

Ведущая программы "Жить здорово!" пожаловалась на проблемы с конечностью.

Елена Малышева опубликовала в сторис Instagram короткое видео, на котором теледоктор предстала с повреждённой ногой.

На кадрах видно, что нога Елены Васильевны зафиксирована бандажом.

Телеведущая объяснила, что она получила надрыв крестообразной связки. При этом Малышева объяснила, что, несмотря на травму, продолжит работать в прежнем режиме.

"Это моя левая нога. Еду домой, чтобы полежать. Но долго не полежишь. Сегодня съемки", — написала Елена Васильевна.

Ранее Малышева удивила зрителей исполнением песни на мотив композиции "Невеста" группы "Мумий Тролль".

"Рак шейки матки и гепатит вмиг отступают, здорово, великолепно. Чтобы нам всем повезло, не куролесьте, завтра мы идем ставить все-все-все, ставить все прививки, вместе", — исполнила поучительную песню Малышева при поддержке коллег.