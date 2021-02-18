Ведущая программы "Жить здорово!" пожаловалась на проблемы с конечностью.
Елена Малышева опубликовала в сторис Instagram короткое видео, на котором теледоктор предстала с повреждённой ногой.
На кадрах видно, что нога Елены Васильевны зафиксирована бандажом.
Телеведущая объяснила, что она получила надрыв крестообразной связки. При этом Малышева объяснила, что, несмотря на травму, продолжит работать в прежнем режиме.
"Это моя левая нога. Еду домой, чтобы полежать. Но долго не полежишь. Сегодня съемки", — написала Елена Васильевна.
Ранее Малышева удивила зрителей исполнением песни на мотив композиции "Невеста" группы "Мумий Тролль".
"Рак шейки матки и гепатит вмиг отступают, здорово, великолепно. Чтобы нам всем повезло, не куролесьте, завтра мы идем ставить все-все-все, ставить все прививки, вместе", — исполнила поучительную песню Малышева при поддержке коллег.
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