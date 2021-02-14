Небритый Павел Деревянко станцевал в сельском клубе

Актёр опустился на дно жизни ради роли.

Павел Деревянко опубликовал в сторис Instagram серию забавных видео.

На кадрах актёр предстаёт в образе человека без определённого места жительства.

Артист позволил гримерам превратить себя в личность, стоящую на последней ступени социальной лестницы.

Обросший и грязный персонаж очень вдохновил Павла Деревняко, который с удовольствием попозировал в непривычном образе.

"Возвращение Будулая", — подписал селфи артист.

Деревянко показал заснеженную деревню, где проходят съёмки нового фильма.

Павел станцевал в сельском клубе и даже подсмотрел репетицию самодеятельного деревенского ансамбля.