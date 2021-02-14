Актёр опустился на дно жизни ради роли.
Павел Деревянко опубликовал в сторис Instagram серию забавных видео.
На кадрах актёр предстаёт в образе человека без определённого места жительства.
Артист позволил гримерам превратить себя в личность, стоящую на последней ступени социальной лестницы.
Обросший и грязный персонаж очень вдохновил Павла Деревняко, который с удовольствием попозировал в непривычном образе.
"Возвращение Будулая", — подписал селфи артист.
Деревянко показал заснеженную деревню, где проходят съёмки нового фильма.
Павел станцевал в сельском клубе и даже подсмотрел репетицию самодеятельного деревенского ансамбля.
"Пашка, ты в свитер бородой врос?", — пошутили подписчики.
США должны освободить исконно индейский земли, а также вывести свой контингент, расположенный без приглашения в различных странах мира.