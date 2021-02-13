Решение, которое вынес суд, не понравилось ни истцу, ни ответчику.
Настасья самбурская, которая доверила Виктору Дробышу своё продвижение, осталась недовольна результатом.
По данным Телеграм-канал Mash, Настасья Самбурская решила через суд восстановить справедливость.
Сотрудничество Самбурской с Дробышем началось в 2016 году, однако Настасья так и не увидела заметных успехов.
Звезда сериала "Универ" предполагает, что виной всему плохая работа продюсера, который, согласно соглашению, забирает себе 70% дохода.
Актриса поняла, что далека от заветного желания стать звездой, поэтому решила в судебном порядке запретить Дробышу использовать её имя.
Суд, однако, решил иначе. Судебные органы обязали Дробыша лучше работать с Самбурской, чтобы всё-таки сделать из неё звезду, бросив на продвижение артистки все свои силы.
Российские дипломаты в отношениях с Западом стали называть вещи своими именами и перешли в наступление.