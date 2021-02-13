Суд обязал Виктора Дробыша сделать Самбурскую звездой

Решение, которое вынес суд, не понравилось ни истцу, ни ответчику.

Настасья самбурская, которая доверила Виктору Дробышу своё продвижение, осталась недовольна результатом.

По данным Телеграм-канал Mash, Настасья Самбурская решила через суд восстановить справедливость.

Сотрудничество Самбурской с Дробышем началось в 2016 году, однако Настасья так и не увидела заметных успехов.

Звезда сериала "Универ" предполагает, что виной всему плохая работа продюсера, который, согласно соглашению, забирает себе 70% дохода.

Актриса поняла, что далека от заветного желания стать звездой, поэтому решила в судебном порядке запретить Дробышу использовать её имя.

Суд, однако, решил иначе. Судебные органы обязали Дробыша лучше работать с Самбурской, чтобы всё-таки сделать из неё звезду, бросив на продвижение артистки все свои силы.