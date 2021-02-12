Рудковская назвала размер компенсации за оклеветанного "Гном Гномыча"

Музыкальный продюсер намерена наказать обидчиков её сына крупным материальным взысканием.

Медицинская экспертиза показала, что сын звёздной пары — Евгения Плющенко и Яны Рудковской — не страдает психическими отклонениями.

На этом основании Рудковская намерена потребовать с автора статьи о том, что у Александр Плющенко — синдромом Аспергера, крупную сумму денег в качестве моральной компенсации.

Страдания "Гном Гномыча" продюсер оценила в 10 миллионов рублей.

"Я и мои адвокаты будем ходатайствовать, чтобы судебный процесс был открытый и чтобы весь мир увидел человека, который не постеснялся написать такую гадкую статью", — объяснила Яна изданию "Дни. ру".

Яна упрекнула автора статьи в том, что он уже дважды не является на очную ставку к следователю. Непримиримая мать считает, что "им просто стыдно".