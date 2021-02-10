Путин задал вопрос Силуанову строчкой из песни Владимира Высоцкого

На днях бывший политтехнолог президента РФ Глеб Павловский объяснил, что Владимир Высоцкий — кумир Владимира Путина.

Владимир Владимирович подтвердил своё уважение к творчеству Владимира Семёновича, процитировав строчку из его песни "Зина".

Путин, беседуя с министром финансов Антоном Силуановым по поводу зарплаты учёных в регионах, поинтересовался: "Где деньги, Зин?".

В своём вечернем шоу Иван Ургант подсказал Силуанову, как ему следовало бы ответить на этот вопрос.