На днях бывший политтехнолог президента РФ Глеб Павловский объяснил, что Владимир Высоцкий — кумир Владимира Путина.
Владимир Владимирович подтвердил своё уважение к творчеству Владимира Семёновича, процитировав строчку из его песни "Зина".
Путин, беседуя с министром финансов Антоном Силуановым по поводу зарплаты учёных в регионах, поинтересовался: "Где деньги, Зин?".
В своём вечернем шоу Иван Ургант подсказал Силуанову, как ему следовало бы ответить на этот вопрос.
"Порвали парус, каюсь, каюсь, каюсь", — сказал Ургант, приведя цитату из другой песни Высоцкого "Парус".
Поскольку с 2020 года законодательно закреплён запрет на отчуждение территорий - предмета торга для заключения мирного договора по Курилам более не существует.