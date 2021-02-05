ТНТ анонсировал новый выпуск шоу Comedy Club.
В очередной выпуск комедийного шоу пригласили бывшую пассию Давида Манукяна Валерию Агикьян, с которой блогер встречался до романа с Ольгой Бузовой.
Павел Воля старался быть максимально тактичным.
"Тебя еще немного коробит эта тема? Тебе не хотелось бы говорить на эту тему?" — аккуратно начал разговор Воля.
"Да нет, мне всё равно уже", — ответила Валерия.
Дальше Павел задал настолько пошлый вопрос, касающихся интимных подробностей их отношений, что публика взорвалась от хохота от столь неожиданного перехода.
"Когда просишь не лезть в личную жизнь", — подписали видео на канале ТНТ.
Вокруг России расположены новые независимые государства, и главное теперь — собрать своих людей, так как территорий у страны хватает, а вот людей уже нет...