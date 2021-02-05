ТНТ анонсировал новый выпуск шоу Comedy Club.

В очередной выпуск комедийного шоу пригласили бывшую пассию Давида Манукяна Валерию Агикьян, с которой блогер встречался до романа с Ольгой Бузовой.

Павел Воля старался быть максимально тактичным.

"Тебя еще немного коробит эта тема? Тебе не хотелось бы говорить на эту тему?" — аккуратно начал разговор Воля.

"Да нет, мне всё равно уже", — ответила Валерия.