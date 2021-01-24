Дочь Заворотнюк захотела уехать из России

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна планирует отправиться в путешествие. Об этом девушка сообщила в Instagram.

По её словам, в последнее время она замечает у себя признаки депрессии, поэтому хочет "перезагрузиться" с помощью путешествия.

"Да, совсем скоро, но пока не хочу говорить куда, чтобы не сглазить", — отметила Заворотнюк.

Подписчики Анны почти уверены, что девушка отправиться в Японию, поскольку она давно мечтала посетить страну.