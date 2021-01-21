На фан-страничке, посвящённой Алле Борисовне, был размещён фотокадр, который вызвал много споров среди подписчиков.
На снимке изображена молодая женщина в очках, которая очень похожа на Аллу Пугачёву, однако однозначного мнения на этот счёт фолловеры не приняли.
Стилистика фотографии напоминает 80-е годы.
"Да ладно. Это не она. Не похожа. Но красива", — пишут озадаченные поклонники Примадонны.
"Это Алла, очень красивая. Я Вас обожаю", — уверены другие.
"Похожа на Максакову. Приятная женщина", — выразили своё мнение интернет-пользователи.
"Во всех образах наша Алла хороша", — отметили поклонники певицы.
Читатели газеты Daily Mail не смогли бы даже представить себе, чтобы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон окунулся в ледяную воду, как президент России.