На фан-страничке, посвящённой Алле Борисовне, был размещён фотокадр, который вызвал много споров среди подписчиков.

На снимке изображена молодая женщина в очках, которая очень похожа на Аллу Пугачёву, однако однозначного мнения на этот счёт фолловеры не приняли.

Стилистика фотографии напоминает 80-е годы.

"Да ладно. Это не она. Не похожа. Но красива", — пишут озадаченные поклонники Примадонны.

"Это Алла, очень красивая. Я Вас обожаю", — уверены другие.

"Похожа на Максакову. Приятная женщина", — выразили своё мнение интернет-пользователи.

"Во всех образах наша Алла хороша", — отметили поклонники певицы.