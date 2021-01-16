Рудковская осадила хореографа, вызвавшего на дуэль Плющенко

Супруга готова разобраться с обидчиком горячо любимого мужа.

Яна Рудковская не оставила без внимания пост в социальной сети хореографа Алексея Железнякова, который задействован в работе в команде тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

В своём обращении хореограф оскорбил фигуриста и вызвал чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко на бой без правил.

Продюсер Яна Рудковская отреагировала на хамство Железнякова.