Супруга готова разобраться с обидчиком горячо любимого мужа.
Яна Рудковская не оставила без внимания пост в социальной сети хореографа Алексея Железнякова, который задействован в работе в команде тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе.
В своём обращении хореограф оскорбил фигуриста и вызвал чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко на бой без правил.
Продюсер Яна Рудковская отреагировала на хамство Железнякова.
"Ну, пусть придёт. Мы его ждём. Я его лично встречу, и надеюсь, что он ответит за свой "базар" или попросит прощение", — сказала Яна в интервью изданию "Спорт-Экспресс".
Художественный руководитель киножурнала "Ералаш" стал ещё одной жертвой беспощадного COVID-19.