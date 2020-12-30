Андрей Малахов прокомментировал закрытие "Дома-2"

Шоумен не верит в то, что ТНТ собирается расстаться с реалити-шоу.

Андрей Малахов объяснил, с чем связана шумиха вокруг телешоу "Дом-2". Он уверен, что проект не станут закрывать навсегда, так как шоу имеет огромную армию фанатов.

Малахов предполагает, что продюсеры готовят модернизированную версию популярного шоу.

"Продукт, который приносит главные цифры… Я не знаю подробности, но было "Дом", "Дом-2" и, естественно, будет "Дом-3". Это дополнительная реклама, сбор средств", — высказал своё мнение Малахов в YouTube-шоу "Алёна, блин!".

Ведущий убеждён, что создатели телестройки проведут масштабный ребрендинг проекта и представят обновлённую версию популярного шоу.