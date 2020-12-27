Главная претензия к празднику в честь дня рождения дочери Бородиной касается нарушения карантинных мер.
На празднике пятилетней девочки выступил исполнитель NILETTO.
Представитель певца Ирина Щербинская объяснила, что на праздник всех пускали только со справками, подтверждающими отсутствие коронавируса.
"Просто у нас попросили сдать тест на коронавирус. Мы регулярно их сдаем, потому что мы регулярно где-то выступаем. В принципе, у нас у всех антитела уже давно, с лета. На ПЦР и на антитела", — пояснила Щербакова порталу 5-tv.ru .
Концертный директор Данила Прыткова уверена, что на мероприятии соблюдались необходимые меры противоэпидемиологической безопасности.
"Я не знаю, как гости. Есть же администратор у заказчика, Ксении. Мы пришли, всем показали. Все. Мы же заходили через служебный вход. Вышли, выступили. Насколько я понимаю, нам говорили: "Мы соблюдаем все меры безопасности, так что, ребята, принесите, пожалуйста, справки", — сказала Щербакова.
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