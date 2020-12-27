Директор NILETTO о выступлении на празднике Бородиной: "У нас антитела"

Главная претензия к празднику в честь дня рождения дочери Бородиной касается нарушения карантинных мер.

На празднике пятилетней девочки выступил исполнитель NILETTO.

Представитель певца Ирина Щербинская объяснила, что на праздник всех пускали только со справками, подтверждающими отсутствие коронавируса.

"Просто у нас попросили сдать тест на коронавирус. Мы регулярно их сдаем, потому что мы регулярно где-то выступаем. В принципе, у нас у всех антитела уже давно, с лета. На ПЦР и на антитела", — пояснила Щербакова порталу 5-tv.ru .

Концертный директор Данила Прыткова уверена, что на мероприятии соблюдались необходимые меры противоэпидемиологической безопасности.