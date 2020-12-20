Сколько Бузова и Бородина получали, работая в "Доме-2"

Весть о закрытии телестройки пробудила интерес к тому, какой доход потеряют ведущие скандального проекта.

Согласно данным "5 канала", Ксения Бородина ежемесячно получала заработную плату в размере двух миллионов рублей. Ведушая параллельно занимается бизнесом. Она открыла салон красоты и ресторан. На рекламу в Instagram Бородина зарабатывает около 0,77 миллиона долларов в год.

Ольга Бузова, которая из участницы программы стала её ведущей, получает 30 тысяч долларов в месяц. В год Бузовой удаётся заработать почти три миллиона долларов. Рекламе в Instagram приносит звезде 0,6 миллиона долларов в год.