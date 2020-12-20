Экс-прима Большого театра рассказала, что собирается поправить своё финансовое положение, расставшись с частью недвивижимости.

Танцовщица планирует выручить солидные средства, продав двадцать своих астраханских квартир.

"У меня расходы очень большие. Красивое имущество надо содержать. Надо платить зарплаты людям. Мне сейчас тяжело. Есть у меня, конечно, кое-какие сбережения, но это не то, на что можно рассчитывать в будущем. Деньги утекают. Приход совсем не такой, сколько составляет расходная часть", — рассказала Анастасия в программе "Ты не поверишь!" на НТВ.