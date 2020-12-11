Максим Виторган появился в обществе с другой дамой

Артист дал повод обсудить его личную жизнь.

Общественность была уверена, что осведомлена об отношениях Максима Виторгана.

Поклонники артиста давно свыклись с мыслью, что бывший супруг Ксении Собчак остановил свой выбор на актрисе Нино Нинидзе.

Эту пару уже привыкли видеть вместе, однако Виторган спутал карты своим неожиданным поступком.

Актёр появился на премьерном показе фильма «Серебряные коньки» с неизвестной рыжеволосой женщиной. Всё мероприятие парочка не расставалась, мило беседуя.

Это вызвало "когнитивный диссонанс" у любителей обсудить жизнь звёзд.

Под фото, на котором Виторган флиртует с загадочной дамой, поклонники артиста стали писать комментарии, полные недоумения.

Любопытных интересовало, где Нино, и что за женщину он выбрал себе в спутницы.

Появление Виторгана в компании неизвестной дало повод публике думать, что артист расстался с Нино Нининдзе.