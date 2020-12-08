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Народный артист интернета. И не только… Прямой эфир в 12:00

Шоу-бизнес

На днях певец Ярослав Сумишевский получил очередную награду — Золотую кнопку Ютуба. Это значит, что у него более миллиона подписчиков на канале. Несколько лет назад его проект "Народный Махор" был признан по версии Рунета лучшим в России. А в прошлом году он, на зависть многим артистам, собрал Кремль.

Как стать любимцем зрителей, как заработать миллион подписчиков — об этом и другом с Ярославом Сумишевским в прямом эфире на Правда. Ру сегодня, 8 декабря, в 12:00 беседует журналист Сергей Каргашин.

Присоединяйтесь к эфиру в 12:00 на YouTube-канале Pravda.Ru!

Автор: Сергей Каргашин, Редактор: Елена Тимошкина
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