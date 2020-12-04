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Наследники Евгения Осина запустили могилу певца

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Всё чаще выясняется, что после смерти могилы именитых людей приходят в запустение.

Наследники Евгения Осина запустили могилу певца

Недавно журналисты обратили внимание общественности на то, что родственники запустили могилу композитора Владимира Шаинского.
Теперь на Троекуровском кладбище, на котором нашли последнее пристанище многие именитые личности, обнаружилась ещё одна "бесхозная" могила. На фоне богатых захоронений могила певца Евгения Осина выглядит довольно убого.

Погребальный холмик венчает простой деревянный крест. По мнению поклонников исполнителя, такое надгробие недостойно популярного певца.

Две законные супруги и дети Евгения Осина после того, как получили наследство исполнителя, мало заботились о благоустройстве его захоронения.

Навещает могилу Осина только его возлюбленная Елена Скорнякова, с которой он жил в последние годы своей жизни. Вместе с другом Осина Юрием они поместили на могилу певца большой его портрет.

"Твои песни у нас на устах, твоя музыка в наших сердцах", — гласит памятная надпись на портрете исполнителя композиции "Плачет девушка в автомате".

Друг Осина Юрий возмущён таким пренебрежительным отношением родственников к ушедшему из жизни певцу.

"Люди, имеющие хороший жизненный достаток, получившие хорошее наследство, не способны даже обратить внимание на состояние захоронения своего родственника и народного кумира", — высказал Юрий свою позицию.

Автор: Елена Былкина, Редактор: Надежда Яковлева
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