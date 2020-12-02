С Джонни Деппа взыщут $850 тысяч по делу о клевете

Актёр, который сам инициировал судебный иск, по решению суда должен выплатить крупную сумму.

Актёр, карьера которого пошла под откос после скандального судебного разбирательства с представителями издания The Sun, потерпел полный крах в попытках обелить своё запятнанное имя.

Уличённый в домашнем насилии он пытался продолжить тяжбы с изданием, однако суд отказался принимать апелляцию, объяснив, что оправдать себя Деппу вряд ли удастся. Актёру придётся возместить судебные издержки в сумме 850 тысяч долларов.

Звезде Голливуда закрыли путь к съёмкам популярной франшизы "Фантастические твари". Фанаты Деппа собираются бойкотировать фильм из-за того, что не увидят в нём своего обожаемого кумира.

В материальном плане Депп почти ничего не потерял, так как кинокомпания выплатит актёру 10 миллионов долларов, несмотря на то, что он не будет сниматься в нашумевшей картине.