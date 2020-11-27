Боня рассказала о расставании с ирландским миллиардером

Российская светская львица в Youtube-шоу "Алёна, блин!" поведала о своих отношениях с сыном ирландского "короля картонной упаковки".

Модель объяснила, что жила с возлюбленным Алексом Смерфитом в гражданском браке семь лет. У пары родилась дочь Анджелина. Родители подумывали о свадьбе и даже прописали в брачном контракте все нюансы, которые могли возникнуть из-за возможного развода.

"В контракте было прописано, что если я ему изменила, то понятно уже, что всё. И что он будет меня содержать после расставания, если я не встречу другого мужчину. Это нормально, у них такая позиция: есть другой мужчина, значит, наверное, позаботится. С моей стороны никаких условий не было", — рассказала Боня.

Модель уверила, что жила с Алексом Смерфитом исключительно по любви. Она не переставала всё это время работать, так как европейский тип отношений не предполагает того, чтобы жена была содержанкой.

В какой-то момент отношения себя исчерпали.