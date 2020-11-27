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Боня рассказала о расставании с ирландским миллиардером

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Российская светская львица в Youtube-шоу "Алёна, блин!" поведала о своих отношениях с сыном ирландского "короля картонной упаковки".

Боня рассказала о расставании с ирландским миллиардером

Модель объяснила, что жила с возлюбленным Алексом Смерфитом в гражданском браке семь лет. У пары родилась дочь Анджелина. Родители подумывали о свадьбе и даже прописали в брачном контракте все нюансы, которые могли возникнуть из-за возможного развода.

"В контракте было прописано, что если я ему изменила, то понятно уже, что всё. И что он будет меня содержать после расставания, если я не встречу другого мужчину. Это нормально, у них такая позиция: есть другой мужчина, значит, наверное, позаботится. С моей стороны никаких условий не было", — рассказала Боня.

Модель уверила, что жила с Алексом Смерфитом исключительно по любви. Она не переставала всё это время работать, так как европейский тип отношений не предполагает того, чтобы жена была содержанкой.

В какой-то момент отношения себя исчерпали.

"Мы не ругались, никто никому не изменял, никакой грязи не было. Из-за чего мы расстались? Из-за кофе. Я замоталась, дочку в школу провожала, надо было выбегать уже из дома, забыла на столе кружку из-под кофе. Он позвонил мне и говорит: "Ты кружку не убрала". Ну какая, блин, кружка? Мне стало обидно, что он не видит, что я работаю, пашу, все делаю, зато кружку он видит! Так мы и расстались — по телефону", — призналась Боня.

Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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