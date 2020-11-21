"Одноклассники" помогут женщинам найти работу

Эксперты социальной сети "Одноклассники" выяснили, как пандемия отразилась на доходах россиянок.

1603 женщины старше 18 лет ответили на ряд вопросов.

Оказалось, что каждая пятая в России лишилась работы после карантинных мер.

Больнее всего безработица ударила по женщинам, которые только вступили на путь построения карьеры (в возрасте 18-24 лет).

Снова найти источник заработка удалось только 38% опрошенных представительниц слабого пола. Наиболее частая причина, которая мешала трудоустройству или затрудняла его, для женщин в возрасте 25-34 — наличие ребенка (22%), в группе респонденток старше 45 лет — возраст (49%).

Помочь безработным сориентироваться в непростое время попытаются эксперты во время специального "круглого стола" на тему "Как найти работу женщине сегодня?", который состоится 22 ноября в прямом эфире в 16:30 в официальной группе Moscow FemFest в "Одноклассниках".

В дискуссии примут участие представители образовательного портала GeekBrains, школы менеджмента Avdey. info, социальной сети "Одноклассники", а также другие спикеры.

Ранее "Одноклассники" совместно с "ВКонтакте" запустили проект "Работа в кризис" — для тех, у кого возникли сложности из-за пандемии.