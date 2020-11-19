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Вячеслав Короткин о разводе Дзюбы: "Это личное дело Артёма и Кристины"

Футбольный обозреватель издания "Спорт Экспресс" Вячеслав Короткин выразил свою точку зрения по поводу публичного скандала.

Вячеслав Короткин о разводе Дзюбы: "Это личное дело Артёма и Кристины"

В СМИ появилась информация о том, что супруга нападающего ФК "Зенит" Артёма Дзюбы Кристина не смогла вынести позора и подаёт на развод с известным футболистом.

Вячеслав Короткин поразмышлял над тем, что произошло, отметив нездоровую реакцию общества на ситуацию со сливом в Сеть интимного видео футболиста.

Сотрудник издания "Спорт Экспресс" отметил, что глумление над Дзюбой доставляет кому-то садистское наслаждение.

"Что ещё нужно, чтобы от игрока отстали? Ведь даже если предположить, что данные о разводе — правда, это абсолютно личное дело Артёма и Кристины. Они разберутся без улюлюканья толпы и советов посторонних. Но у нас ведь так не бывает, слишком падко, увы, общество до подобных вещей. Оказаться в шкуре Дзюбы не хочет никто", — объяснил Короткин свою позицию изданию Starhit.

Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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