Вячеслав Короткин о разводе Дзюбы: "Это личное дело Артёма и Кристины"

Футбольный обозреватель издания "Спорт Экспресс" Вячеслав Короткин выразил свою точку зрения по поводу публичного скандала.

В СМИ появилась информация о том, что супруга нападающего ФК "Зенит" Артёма Дзюбы Кристина не смогла вынести позора и подаёт на развод с известным футболистом.

Вячеслав Короткин поразмышлял над тем, что произошло, отметив нездоровую реакцию общества на ситуацию со сливом в Сеть интимного видео футболиста.

Сотрудник издания "Спорт Экспресс" отметил, что глумление над Дзюбой доставляет кому-то садистское наслаждение.